Salernitana – Sorrento in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

Il grande calcio della Serie C 2025/2026 continua a regalare emozioni, e domenica 14 settembre sarà il turno di una sfida tutta campana: Salernitana – Sorrento, in programma allo stadio “Arechi” di Salerno. Un match atteso da entrambe le tifoserie e dagli appassionati del Girone C, pronto a infiammare la serata.

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Salernitana – Sorrento in TV e streaming, con orario, canale e piattaforme ufficiali 📡.

📺 Salernitana – Sorrento in diretta TV: su quale canale

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, emittente che detiene i diritti ufficiali della Serie C per la stagione 2025/26.

✅ Canale TV : Sky Sport canale 252

🗓️ Data : domenica 14 settembre 2025

🕣 Orario calcio d’inizio : ore 20:30

🏟️ Stadio: Arechi, Salerno

Sky offrirà come sempre una copertura professionale, con telecronaca, prepartita e immagini in alta definizione. Una garanzia per tutti gli abbonati!





💻 Salernitana – Sorrento in streaming: tutte le opzioni

Se non puoi seguirla in TV, puoi guardare Salernitana – Sorrento in streaming live, grazie ai servizi digitali messi a disposizione da Sky:

📱 Sky Go – per gli abbonati Sky, accessibile su smartphone, tablet e PC

🌐 NOW – piattaforma streaming di Sky, disponibile con pass sport giornalieri, settimanali o mensili

👉 In questo modo puoi vedere il match ovunque tu sia, senza perderti nemmeno un minuto.