Cremonese, Bertolacci ceduto in prestito al Fatih Karagümrük

Andrea Bertolacci non giocherà in Serie B per il prosieguo della stagione: il calciatore della Cremonese è stato ceduto in prestito al Fatih Karagümrük, club che milita nella Serie A turca per il quale ha già giocato nelle passate stagioni.

I primi sei mesi per Bertolacci non sono stati indimenticabili: solamente 7 presenze e un gol in Coppa Italia.

IL COMUNICATO

U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla società Fatih Karagümrük SK i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Bertolacci.