Cremonese, Stroppa: “Non possiamo fare a meno di Vazquez. La Serie A…”

“Abbiamo le carte in regola per andare in Serie A, non faremo calcoli e cercheremo di vincere entrambe le partite“. Sono le parole di Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, dopo la vittoria dei suoi contro la Juve Stabia che è valsa la qualificazione alla finale playoff di Serie B.

“Faccio i complimenti alla Juve Stabia che è stata un avversario tosto – ha detto ai microfoni di Dan, parole riportate da Pianetaserieb.it -, credo nei playoff abbiano fatto un altro salto di qualità”.

Su Vazquez, lontano dai campi per una lunga squalifica ma adesso tornato a disposizione: “Ha dato i tempi alla squadra e la squadra si riconosce in quest’idea. Con lui è palla in banca, sa come toccarla e difenderla. Abbiamo pagato la sua assenza, ora però non possiamo farne a meno.





PLAYOFF SERIE B, CREMONESE IN FINALE