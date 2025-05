Palermo, si pensa a Inzaghi per il dopo Dionisi: il tecnico è sotto contratto con il Pisa

Il Palermo pensa già al dopo Dionisi: il club rosanero, una volta confermato l’assetto societario nelle figure dell’ad Giovanni Gardini e del ds Carlo Osti, è pronto a dare l’assalto al nuovo allenatore che guiderà i rosa durante la prossima stagione, che per forza di cose avrà come obiettivo l’approdo in Serie A. Tra i papabili c’è un profilo esperto in maniera e fresco di promozione, si tratta di Pippo Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, Inzaghi, che ha già dichiarato di voler restare al Pisa, potrebbe tentennare solamente per il Palermo, che avrebbe già offerto un triennale all’allenatore.

“È sempre un piacere venire a Palermo, questo è uno stadio e un pubblico da Serie A, penso che i rosanero torneranno presto dove meritano”, aveva detto il tecnico dopo aver battuto i rosa al Barbera.





