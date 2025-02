Criscitiello: “La Serie B sta morendo, i presidenti non ce la fanno”

Michele Criscitiello, noto giornalista di Sportitalia, ha criticato duramente il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel suo ultimo video su YouTube. Secondo Criscitiello, il calcio italiano in questo momento è fermo e avrebbe bisogno di cambiamenti importanti, soprattutto per le serie minori come la Serie B.

“Il Consiglio federale ha dato più potere alla Serie A, giustamente, perché non può essere paragonata alla bistrattata Serie B o all’indecente Serie C o alla Lega Nazionale Dilettanti. Qualcosa il consiglio lo inizia a fare. Il vero problema non è la Serie A, con i suoi problemi sta comunque bene così. Il problema è il piano sotto: la Serie B sta morendo, i presidenti non ce la fanno, sta morendo anche a livello mediatico”, dice Criscitiello.

A testimonianza delle affermazioni di Criscitiello è il sempre crescente aumento di proprietà straniera in Serie B, come Pisa, Palermo e Spezia. Da un altro, quest’internazionalizzazione porta soldi e stabilità ai club, ma dall’altro fa riflettere su come il calcio italiano non riesca a crescere con le proprie forze.





