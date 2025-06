Crisi Brescia, De Zerbi: “Sono incavolato nero. Cellino non merita parole”

Roberto De Zerbi, attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia, ha rilasciato un’intervista al Giornale di Brescia in cui ha toccato diversi temi, tra cui anche la situazione del club lombardo. L’allenatore, bresciano di nascita e da sempre legato alla sua città, non ha nascosto la propria delusione e amarezza per il destino della squadra, ormai prossima al fallimento. De Zerbi si è detto profondamente arrabbiato per come si è arrivati a questo punto, esprimendo tutto il suo dolore.

“Fatico a trovare le parole. Sono incavolato nero – ha ammesso – . Dove sono gli industriali? Quelli che da 30 anni sempre sottovoce dicono prendiamo qua, prendiamo là, ma poi non escono mai allo scoperto. Comunque: è un loro diritto e ci mancherebbe non investire nel Brescia, ma almeno non prendessero scuse del tipo non entriamo per colpa dei tifosi oppure la gente non viene allo stadio”.

L’allenatore poi parla anche del presidente Massimo Cellino: “Ci tengo a dire che non credo a una sua sola parola quando dice di essere stato imbrogliato o di essere una vittima. La sua storia dimostra in maniera esaustiva che non solo non può essere stato raggirato, ma che anzi lui ha sempre cercato di raggirare tutti. Non è degno di una sola parola“.





