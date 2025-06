Serie C, caos iscrizioni: rischio esclusioni e corse contro il tempo

Ancora una volta, è caos iscrizioni in Serie C. Rispetto agli altri anni, i tempi sono stati più brevi e le richieste economiche sempre più alte. Queste misure giustamente più stringenti hanno messo in difficoltà molte squadre. Oltre al Brescia, già fuori, ci sono altri club a rischio esclusione. L’anno scorso era saltata solo l’Ancona, ma stavolta la situazione è peggiorata.

La Spal potrebbe non farcela: la documentazione sarebbe incompleta e mancherebbero dei pagamenti. La scadenza era fissata a mezzanotte e ora la Covisoc farà i controlli nei prossimi giorni. Anche la Triestina ha avuto problemi, ma ha fatto sapere di aver presentato tutto in tempo.

In generale c’è stata molta confusione. Alcune società hanno dovuto correre fino all’ultimo minuto per provare a sistemare le cose. Qualcuno pare abbia risolto, ma non è detto che non ci siano altri problemi.





Se una squadra non presenta domanda come il Brescia o la Lucchese, si passerà alle riammissioni delle retrocesse. Se invece una domanda verrà bocciata come nel caso possibile della Spal, si andrà ai ripescaggi, dove ci sono Inter U23, Ravenna, Milan Futuro e Reggina pronte.

