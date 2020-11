In Calabria è allerta rossa sul fronte meteo e su Crotone – Lazio inizia a sollevarsi lo spettro del rischio rinvio. La situazione è in divenire, ma le riunioni della mattinata non hanno fatto altro che fotografare una situazione molto complessa (e controversa) nel comune calabrese. La partita infatti rischia di giocarsi comunque: le prossime ore (previsto un nuovo sopralluogo) saranno decisive.

La città di Crotone è stata infatti colpita da una bomba d’acqua (tra le sette e le otto del mattino sono caduti quasi 200 millimetri d’acqua) che ha provocato gravi allagamenti in diverse zone, spingendo il Comune a invitare cittadini a “restare a casa per sicurezza e non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso”.





Ma sul piano sportivo la situazione è diversa: come testimoniato anche da alcune foto del Crotone, il campo dello stadio “Ezio Scida” sarebbe in perfette condizioni, accertate anche dal delegato della Lega di Serie A. Il match (che è a porte chiuse, quindi in assenza di pubblico) rischia dunque di giocarsi, con le squadre – già presenti allo stadio – che spingono per evitare il rinvio.

