Daniele De Rossi, prima di diventare allenatore della Spal, è stato molto vicino alla panchina del Palermo. Il campione del Mondo, alla prima esperienza da tecnico, è stato uno dei profili valutati dal City Group nel periodo post dimissioni di Baldini.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che De Rossi era a Manchester, insieme a De Zerbi e Kolarov, per seguire un allenamento del Man. City e ha incontrato la dirigenza dei ‘citizens’, esponendo la propria idea di calcio. Poi la scelta è ricaduta su Corini, un allenatore esperto e di categoria.

De Rossi poi ha scelto di iniziare la sua carriera come allenatore dalla panchina della Spal e ora sfida il Palermo in un momento non facile. Il giovane tecnico ha infatti uno score di una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte.

