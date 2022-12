MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Corini prepara novità di formazione per la gara con la Spal. Il tecnico, anche nella conferenza stampa pre-Como, aveva detto che sarebbe stata questa la partita in cui avrebbe fatto qualche rotazione viste le tante gare ravvicinate.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, ipotizza un reinserimento di Marconi e Valente nell’undici titolare al posto di Bettella, reduce da due gare di fila dal primo minuto, e da Vido, un po’ opaco contro il Como. Si ritornerebbe dunque al ‘solito’ 4-3-3 ibrido, con possibilità di variare in fase di non possesso.

Potrebbe essere la volta buone per vedere Stulac tornare titolare; Gomes potrebbe riposare dopo tante partite consecutive. Si giocano una maglia a centrocampo anche Broh e Saric per far rifiatare Segre e Damiani. Dovrebbero essere confermati, invece, tre ‘intoccabili’ come Di Mariano, Brunori e Nedelcearu.

