Dalla Primavera alla C col Palermo: Giacomo Corona esordisce in Serie A

Giacomo Corona fa l’esordio in Serie A: il calciatore palermitano e di proprietà del Palermo è subentrato durante la partita tra Verona ed Empoli, squadra in cui sta giocando in prestito e che ha anche il diritto di riscatto (il Palermo ha l’opzione di contro-riscatto).

Corona è uno dei calciatori più promettenti per quanto riguarda il campionato di Primavera 1: il calciatore palermitano ha stupito con diversi gol segnati con la maglia dell’Empoli, tanto da meritarsi una convocazione e anche alcuni minuti in Serie A.

Corona ha giocato con il Palermo Primavera sfiorando la promozione in Primavera 2 nel 2022, ha inoltre esordito in Serie C con il Palermo sotto la gestione Filippi.