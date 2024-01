‘Dall’elemosina alla Premier League’: l’incredibile annuncio sconvolge i tifosi | Contratto a lungo termine

Ci sono alcune storie di sport che hanno un lieto fine: dopo periodi complicati, arriva il contratto con il club di Premier League. Scopriamo di più insieme.

Negli ultimi anni il calcio è cambiato in maniera sensibile. Dopotutto, si tratta dello sport più seguito al mondo. Ciò significa che gli introiti che si possono generare investendo in qualche attività relativa al mondo del calcio sono piuttosto elevati. Inoltre, cosa ancora più importante, molti dei soldi investiti nel mondo del football servono per lavare l’immagine.

Nel corso dei decenni abbiamo visto sempre di più personalità con attività ambigue rivolgersi al calcio acquistando club e portandoli a vincere investendo molto in questi processi. Uno scopo simile è stato perseguito nel corso dei mondiali in Qatar, e la lista degli esempi potrebbe scorrere all’infinito.

Di certo, un’associazione come la FIFA ha poco di trasparente nei suoi processi decisionali, regalando di fatto uno spazio adatto allo sviluppo della corruzione su più livelli. Sono molti i tifosi che nel corso dei decenni si sono sentiti delusi dal sistema calcio che si è venuto a creare.

Spesso si cita la presenza di “troppi soldi” che rovinano lo spettacolo vero e autentico di questo sport. In realtà, i soldi di per sé hanno portato questo movimento a crescere esponenzialmente, anche se con qualche contraddizione.

Le storie di calcio hanno un lieto fine

In realtà, questo non significa che il calcio non offra più spunti per storie emozionanti. Anzi, qualche anno fa abbiamo assistito al grande exploit del Leicester in Premier League, o a quello dell’Atalanta che ha sfidato senza paura i giganti d’Europa rischiando di piazzare il colpaccio.

Sono molte poi le storie di singoli calciatori che hanno evoluzioni davvero uniche nel loro percorso. Una di queste è quella che si sta verificando proprio nel massimo campionato inglese.

Arriva il contratto a lungo termine

Classe ’91, nel 2000 arriva nelle giovanili del Tottenham, squadra nella quale militerà dal 2012 al 2016, con una parentesi al QPR. Andros Townsend l’anno scorso era in forza all’Everton, quando un bruttissimo infortunio lo inibì per tutta la stagione. In totale Townsend ha collezionato una sola presenza da 45 minuti all’ultima di campionato.

Dopo un lunghissimo stop, a quanto pare sembra arrivato il lieto fine: il Luton Town terzultimo in Premier gli ha offerto un contratto a lungo termine nella speranza che Townsend possa aiutare il club a raggiungere la salvezza.