Catania, piace Valente del Palermo. Chiusa la trattativa per Cianci

Il Catania è una delle società più attive in sede di calciomercato. Dopo aver ufficializzato il ritorno di Nana Welbeck, il club etneo non si ferma e rinforza il reparto offensivo con Pietro Cianci, bomber del Taranto che arriva a titolo definitivo. La trattativa si è conclusa positivamente nelle scorse ore.

Cianci firmerà un contratto di due anni e mezzo con il Catania, che però vuole rinforzare anche le fasce laterali offensive. Uno dei profili che piace di più è Nicola Valente, esterno del Palermo che ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe lasciare il capoluogo siculo in questa sessione di mercato. La concorrenza è tanta, piace al Südtirol ma anche a club importanti in Serie C.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il Catania è interessato anche a Diego Peralta, 27enne che in questa stagione ha segnato un gol in 17 presenze col Foggia; Davide Marsura potrebbe quindi essere ceduto. In entrata da segnalare anche la firma imminente di Alessandro Celli, difensore classe 1994 che arriva dalla Ternana.

