GdS – “Palermo, idea Ranocchia per la mediana. Cistana torna di moda”

Sono già diversi i nomi accostati al Palermo. È chiaro che i primi giorni di calciomercato sono esplorativi, i procuratori propongono giocatori e le società si muovono con sondaggi e richieste d’informazioni. Nulla di concreto ancora, ma è chiaro che nei prossimi giorni ci sarà una scrematura e i rosanero cominceranno a fare sul serio.

Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, aggiunge un altro nome alla lista delle ‘idee’: si tratta di Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 che sta giocando all’Empoli ma di proprietà della Juventus. Il ragazzo, che sta trovando poco spazio con la squadra di Andreazzoli, piace a tanti club tra Serie A e B.

Per la difesa, invece, potrebbe tornare di moda Andrea Cistana, anche se ancora non c’è stato un incontro tra le parti. Sulla fascia destra il rinforzo potrebbe arrivare dal ‘circuito’ City Group: le varie soluzioni Diakité, Dickmann e Venuti non convincono del tutto.

