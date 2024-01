Palermo, Valente può partire: piace al Südtirol ma lo vuole mezza Serie C

Nicola Valente potrebbe lasciare Palermo. L’esterno offensivo rosanero ha trovato poco spazio in campionato, ha diverse richieste soprattutto dalla Serie C e la società rosanero potrebbe strategicamente scegliere di lasciarlo partire per ‘liberare’ uno slot over.

Valente, che ha il contratto in scadenza a giugno, piace al Südtirol ma soprattutto a tante big di Serie C. Hanno infatti mostrato interesse Piacenza, Triestina, Cesena e Avellino, tutte squadre che gli garantirebbero un posto importante in organico, ma soprattutto un buon contratto.

Sono quindi ore di riflessioni per Valente, che non vorrebbe lasciare una città a cui è molto legato, e la società rosanero. Il rinnovo del contratto o la cessione sembrano le due strade percorribili, difficile che si arrivi a scadenza.

