Repubblica – “Palermo, Soleri e Valente con le valigie pronte”

Non solo mercato in entrata. Il Palermo è impegnato nel doppio fronte, perché in primis è fondamentale liberare slot over per poi passare agli acquisti. Veterani come Edoardo Soleri e Nicola Valente potrebbero quindi essere ceduti, anche perché il minutaggio in rosanero è ridotto.

Alessandro Geraci, sulle pagine di Repubblica, analizza la situazione e scrive che Soleri ha tante richieste in Serie B. Il Catanzaro ha fatto un passo indietro ma Pisa e Modena sono molto interessate. E spunta anche l’opzione Brescia, che già in passato aveva richiesto informazioni.

Anche Valente potrebbe salutare Palermo. L’esterno, che ha il contratto in scadenza a giugno, piace al Südtirol ma soprattutto in Serie C, con Avellino e Triestina in prima fila.

LEGGI ANCHE

SEGRE: “MERCATO? NON SO NULLA. INDOSSO UNA MAGLIA GLORIOSA”

PALERMO, IDEA RANOCCHIA PER LA MEDIANA

PALERMO, NEL MERCATO DI GENNAIO CONVIENE… VOLARE BASSO