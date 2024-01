Segre al CorSport: “Mercato? Non so nulla. Indosso una maglia gloriosa, abbiamo tutto per fare bene”

Jacopo Segre ha le idee chiare: vuole la Serie A con la maglia del Palermo. Il centrocampista, intervistato da Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, ha parlato delle ‘sirene’ di mercato che lo hanno coinvolto e del percorso della squadra, che è uscita dal periodo critico.

“Salernitana sulle mie tracce? Non so nulla – afferma – . Il mio obiettivo è lavorare giorno dopo giorno e pensare al presente. Indosso una maglia gloriosa. Sono felice dei 3 gol che ho realizzato di recente. Mi fa piacere che queste mie reti abbiano prodotto qualcosa di importante per la squadra e anche per me. Abbiamo tutto per fare bene“.

Segre fa il punto della situazione: “Ci siamo ripresi da un periodo non positivo. Stiamo lavorando tutti insieme, siamo uniti per ottenere grandi risultati e lo abbiamo dimostrato contro la Cremonese. Abbiamo conquistato tre punti che ci consentono di guardare la classifica in modo diverso”.

E su Eugenio Corini, dice: “È un grande motivatore. Seguiamo le sue parole: ci spiega bene come affrontare le partite e noi cerchiamo di mettere in pratica ciò che dice”.

