“Sarà comunque una grande festa”. Queste le parole del presidente del Bari Luigi de Laurentiis, che in una lunga intervista al Corriere dello Sport parla dei preparativi in vista dell’ultima giornata (e della premiazione per la promozione) e in generale del calore dei tifosi pugliesi.

Come riportato dal sito ufficiale del Bari, De Laurentiis dichiara: “Contro il Palermo sarebbe bello arrivare a 30.000, sarà comunque una grande festa, con tanti momenti di spettacolo, musica, intrattenimento. Con i 24.332 dell’Andria abbiamo raggiunto l’ottavo posto nella classifica dei record di presenze stagionale in Italia, Serie A compresa ovvio. Vedremo di cosa sarà capace il tifoso del Bari”.

E aggiunge: “La Puglia è una grande regione, bellissima e la città di Bari mi ha sorpreso, in continua crescita. Siamo stati accolti benissimo, la piazza di Bari ha risposto in maniera eccezionale. In Serie D abbiamo avuto anche 20.000 spettatori; quest’anno la città e la passione è completamente esplosa. E’ ritornata un’emozione, una città che ha subito tante delusioni sta tornando. Al rientro da Latina eravamo in 2500 alle 2 di notte in Curva Nord, abbiamo cantato e ballato insieme”.

