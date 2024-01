De Laurentiis chiude il portafoglio | Mazzarri rassegnato: il Napoli non acquista più nessuno

Il presidente ha detto stop. Il tecnico degli azzurri dovrà assemblare al meglio la squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali.

In questa sessione di calciomercato invernale, una delle squadre che maggiormente si è destreggiata meglio rispetto alle altre è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri, infatti, hanno messo in cassaforte ben quattro acquisti di grande livello.

Partiamo dal primo giocatore, Pasquale Mazzocchi, proveniente dalla Salernitana. Napoletano DOC, il suo esordio non è stato sicuramente da incorniciare. Subentrando nel secondo tempo al centrocampista polacco Piotr Zieliński nella partita contro il Torino, si è fatto espellere dopo appena quattro minuti per un fallo ai danni di Lazaro.

Nonostante questo ingresso da dimenticare, nelle altre partite di campionato e in Supercoppa italiana ha dimostrato di essere un ottimo elemento in grado di dare una grossa mano alla squadra partenopea.

Il secondo acquisto è stato quello di Cyril Ngonge dell’Hellas Verona. Acquistato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, il centravanti belga è giunto alle pendici del Vesuvio esordendo per pochi minuti nella partita di campionato contro la Lazio dello scorso weekend pareggiata per 0-0.

I nuovi innesti

L’attaccante, è giunto per la prima volta in Italia nel gennaio del 2023. Tra le fila degli scaligeri, si è reso protagonista nello scorso campionato grazie ai suoi goal che hanno garantito la salvezza alla società veneta ma non solo. Infatti, anche quest’anno, il reparto offensivo del Verona è stato particolarmente prolifico proprio grazie alle sue intuizioni e al suo talento esplosivo.

Il terzo innesto nella squadra di Walter Mazzarri porta il nome di Hamed Traoré. Il centrocampista ex Sassuolo, dopo la sua esperienza inglese al Bournemouth, ha deciso di ritornare in Italia dove aveva raggiunto l’apice della sua carriera. Si tratta di un centrocampista offensivo caratterizzato dal vizio del goal. Ha dimostrato tutto il suo immenso valore proprio tra le fila dei neroverdi dove era innegabile il suo grande feeling con giocatori del calibro di Domenico Berardi.

Calciomercato chiuso

L’ultimo acquisto di questa sessione invernale porta il nome di Leander Dendoncker. Quest’ultimo, proviene dall’Aston Villa e, non solo si tratta di un centrocampista difensivo che può tranquillamente sostituire Lobotka ma, all’occorrenza, può essere impiegato anche come difensore centrale. Le caratteristiche di questi quattro nuovi acquisti, insieme al ritorno di Zambo Anguissa e al futuro rientro di Victor Osimhen al termine della Coppa d’Africa, metteranno il tecnico toscano nella condizione di provare seriamente ad agguantare il quarto posto in classifica.

Ora però secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sembrerebbe che il calciomercato del Napoli sia chiuso e che il presidente Aurelio De Laurentiis voglia conservare le cartucce da sparare nel prossimo mese di giugno quando inizierà ufficialmente il nuovo ciclo del Napoli e Walter Mazzarri saluterà definitivamente la piazza dopo averla traghettata fino a fine campionato, salvo sorprese.