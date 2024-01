De Rossi, guarda un po’ chi si rivede | Messo a segno un colpo alla Calhanoglu: la Champions non è impossibile

Se il turco sta facendo faville con l’Inter, ci pensa De Rossi a convincere il suo gioiellino per trionfare a Roma: affare possibile.

Dopo l’esonero di José Mourinho, la Roma sta provando a rigenerarsi facendo leva sull’entusiasmo di una tifoseria che spera vivamente di poter tornare a trionfare così come accaduto nel 2022 quando vinse la Conference League.

Al momento, però, la società giallorossa non si trova nel momento migliore della propria carriera. Una posizione in classifica non del tutto tranquilla che al momento non sembra essere abbastanza per una tifoseria da sempre esigente e soprattutto vogliosa di risultati importanti.

C’è da dire, però, che da quando De Rossi è arrivato, ha dimostrato più volte di poter essere l’allenatore ideale per questa squadra. Il motivo è da considerare nel fatto che la società ha bisogno di grinta, determinazione e voglia di successo, cose che purtroppo negli ultimi mesi sembravano essere smarrite.

I tifosi, sperano di rivedere al massimo della forma nuovamente l’argentino Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Entrambi, sin dall’inizio della stagione, avevano dimostrato di avere un’ottima sinergia e sintonia al punto da regalare goal e assist alla squadra.

Le strategie della società

Purtroppo, gli infortuni dell’attaccante ex Juventus non avevano fatto altro che mandare in tilt la squadra in quanto non riusciva a rendere al massimo delle sue qualità. Come se non bastasse, però, i problemi per i giallorossi sono aumentati a dismisura soprattutto quando l’infermeria ha iniziato a essere sempre più gremita e poco incline a svuotarsi.

José Mourinho, aveva un contratto in scadenza fino a giugno del 2024 e i tifosi inizialmente speravano che potesse continuare la sua esperienza giallorossa. Ora però, sembra che la società abbia le idee chiare: De Rossi fino a giugno e per il futuro si punta ad un nome importante.

Pastore potrebbe tornare a Roma?

C’è chi ha ipotizzato che possa giungere Antonio Conte o altri allenatori di spicco come Roberto De Zerbi. Al momento, però, la squadra è concentrata sui prossimi impegni stagionali ma, non è da escludere che possano esserci delle sorprese dal mercato invernale.

Infatti, al momento vi è un giocatore che De Rossi conosce molto bene ed è svincolato. Stiamo parlando di Javier Pastore che ha giocato proprio insieme a Daniele alcuni anni fa. Attualmente, è un’ipotesi in quanto non ci sono voci che confermano un eventuale interesse. Il suo nome, però, potrebbe fare al caso del tecnico giallorosso che necessita di ulteriore fantasia in campo.