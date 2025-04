De Zerbi: “Mi hanno dipinto come un criminale, ma non è così”

Roberto De Zerbi, allenatore dell’Olympique Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Montpellier e tra i tanti temi affrontati si è soffermato soprattutto sulla crisi di risultati che ha colpito la squadra, arrivando a scontrarsi duramente con i media.

“Mi hanno dipinto come un criminale, ma non è così – ha ammesso – . Dal 6 luglio fino ad oggi ho dato tutto per questa maglia e per questo club. Sono sempre stato professionale. A volte ho commesso errori e ne commetterò ancora nella mia carriera. Però mi dà fastidio quando escono cose false sui giornali. Faccio tutto in buona fede, voglio solo aiutare il club a qualificarsi in Champions League”.

Il Marsiglia non sta attraversando un momento positivo. La squadra è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, l’ultima delle quali è arrivata in maniera pesante, con un secco 3 – 0 contro il Monaco. Attualmente la squadra di De Zerbi occupa il terzo posto con 52 punti, a una sola lunghezza dal Monaco secondo e con il Lione quarto staccato di appena un punto. Tornare alla vittoria contro il Montpellier è fondamentale per consolidare un posto in Champions League.





