Trapani, Aronica: “Contro il Benevento sarà la partita dell’anno”

Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, è stato intervistato per i canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Benevento e ha sottolineato l’importanza di una gara fondamentale per alimentare i sogni playoff.

“È la partita dell’anno. I ragazzi lo sanno, si tratta di una gara da dentro o fuori. Affrontiamo una squadra costruita per la vetta della classifica, che propone un bel gioco e ha individualità importanti. Per noi però è la partita della vita, dove ci giochiamo un obiettivo importante. Faremo di tutto per cercare di ottenere il massimo. Non dobbiamo fare calcoli né avere timori reverenziali. Certe gare si preparano da sé, giochiamo in uno stadio da Serie A contro una squadra che è sopra di noi in classifica”, dice l’allenatore.

Aronica poi parla delle due vittorie consecutive: “È stata una bella settimana, perché quando si ottengono risultati positivi si lavora sempre con più entusiasmo, armonia e concentrazione. I ragazzi sono pronti a recepire tutti i carichi di lavoro, sia fisici che tecnici. La vittoria è salutare, il Trapani in questo periodo aveva bisogno di ritrovarla per poter lottare e sperare in qualcosa di importante”.





