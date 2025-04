Felipe Melo: “Buffon scommetteva sulla Serie C brasiliana, mi chiedeva consigli”

Le dichiarazioni rilasciate da Felipe Melo durante un’intervista a SportTV, nel corso del programma Seleção Sportv, sono destinate a far rumore. Il centrocampista brasiliano è tornato a parlare del suo passato alla Juventus, rivelando un aneddoto inedito che coinvolge Gianluigi Buffon e la sua presunta abitudine alle scommesse.

“So che sarà un tema delicato – ha premesso Melo – ma dirò qualcosa che in pochi conoscono. Quando giocavamo a Torino, alloggiavamo in un hotel situato all’interno di un centro commerciale, con tanto di cinema. Dopo le proiezioni, Buffon si metteva al computer o usava il suo iPad per scommettere, anche su partite della Serie C brasiliana”.

Melo ha raccontato che Buffon gli chiedeva spesso consigli su scommesse sportive, e che in quelle occasioni si parlava apertamente di quote e possibili vincite. “Vinceva molto, ma perdeva anche parecchio”, ha aggiunto, specificando inoltre che non era l’unico a praticare quel tipo di attività: anche altri giocatori, secondo il suo racconto, si rivolgevano a lui per suggerimenti. Parole che riportano sotto i riflettori una questione che ha già acceso il dibattito in passato: il rapporto tra il campione del mondo e il gioco d’azzardo.





Il tema non è nuovo. Buffon ha parlato pubblicamente della propria esperienza con il gioco nel novembre scorso, in un’intervista al TG1, poco prima della pubblicazione della sua autobiografia “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”. In quell’occasione aveva ammesso di aver attraversato un periodo in cui il gioco era diventato una valvola di sfogo, ma aveva escluso categoricamente qualsiasi coinvolgimento con il calcio. “Era una mia debolezza – aveva detto – ma non ho mai fatto nulla di illegale. Non ho mai ricevuto avvisi di garanzia o indagini perché non ho mai scommesso su calcio, Juventus o Nazionale. Solo su NBA e tennis”.

LEGGI ANCHE

PALERMO – CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI