Serie D, Turati (Siracusa): “Dobbiamo essere più cinici nelle ultime due partite”

Il Siracusa nella 32a giornata del campionato di Serie D Girone I è tornato a gioire dopo il turno di riposo. Gli aretusei hanno regolato tra le mura amiche con un netto 3 – 0 il Paternò, aggiudicandosi tre punti importantissimi.

Gli azzurri hanno sbloccato il match in avvio di ripresa grazie ad una autorete, poi hanno trovato il raddoppio con Di Grazia e il tris con Longo. A referto anche due legni colpiti. Siracusa quindi primo a 72 punti a +1 sulla Reggina seconda.

Marco Turati, allenatore del Siracusa, ha commentato così il successo: “Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto nettamente, nonostante la partita sia stata complicata contro un avversario che ha sfornato una prestazione gagliarda. Per 20/25 minuti è stata veramente dura, nella ripresa abbiamo inserito gli uomini che sapevamo poter fare male agli avversari e la strada si è messa in discesa. Siamo stati veramente bravi ad interpretare un grande secondo tempo”.





Turati parla della squadra: “Ci portiamo dietro il grande difetto di non essere cinici sin dall’inizio della gara, spero che questo cambi nelle ultime due partite. Creiamo sempre tanto, anche quando non giochiamo al meglio, e abbiamo colpiti gli ennesimi pali. Non mi interessa esaltare i singoli, preferisco elogiare il collettivo perché solo così potremo ottenere i risultati. Tutti devono essere protagonisti, le prestazioni degli Under sono sotto gli occhi di tutti”.

