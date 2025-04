Pisa – Cremonese sarà visibile gratis su Dazn

Pisa – Cremonese, match valido per la 34a giornata di Serie B, sarà disponibile gratuitamente su Dazn. La partita è in programma lunedì 21 aprile alle ore 20:30.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Atmosfera carica alla ‘Cetilar Arena’, dove il Pisa di Pippo Inzaghi, secondo in classifica, ospita una Cremonese in gran forma, reduce da sei risultati utili consecutivi. I nerazzurri vanno a caccia di tre punti fondamentali nella corsa verso la Serie A, con l’obiettivo di mettere distanza tra sé e lo Spezia, terzo, impegnato in casa contro il Cosenza. Dall’altra parte, la squadra di Stroppa punta a consolidare il quarto posto, posizione chiave per saltare il primo turno dei playoff e accedere direttamente alle semifinali della final season.





