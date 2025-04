Serie D, Infantino (Favara): “Siamo in un vortice e dobbiamo venirne fuori”

Il Castrum Favara nella 32a giornata del campionato di Serie D Girone I ha trovato un pari che lascia un po’ d’amaro in bocca. I gialloblu sono stati fermati dal Ragusa sull’1 – 1 tra le mura amiche.

Il Favara è andato sotto nella prima frazione grazie al gol ragusano di Tagliarino, è di Varela in avvio di ripresa il gol del pari gialloblù. Favara attualmente quartultimo a quota 30 punti, a -2 dalla zona salvezza diretta.

Pietro Infantino, allenatore del Favara, ha commentato così il pari: “Era una partita da vincere e ci abbiamo provato in tutti i modi, ma al primo tiro siamo andati sotto e tutto si è messo in salita. Siamo stati bravi a recuperarla ma c’è amarezza. Abbiamo creato 7/8 palle gol dentro l’area piccola, il loro portiere ha fatto tante parate decisive. C’è delusione, dobbiamo già pensare a rimboccarci le maniche”.





Infantino parla della squadra: “I risultati degli altri campi non ci hanno aiutato, ma dovevamo fare il nostro e non ci siamo riusciti, non è facile rincorrere sempre in un momento così delicato della stagione. Con il ritiro dell’Akragas ci siamo ritrovati coinvolti nella lotta salvezza e non è facile. Quando il gioco si fa duro, devono venire fuori gli uomini, bisogna tirare fuori gli attributi. Non sono mai retrocesso in questa categoria, sapevamo che sarebbe stata un’annata complicata ma non pensavo di arrivare a questo punto”.

