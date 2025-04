Serie D, Pidatella (Sancataldese): “Consapevoli che salvezza dipende solo da noi”

La Sancataldese nella 32a e terzultima giornata del campionato di Serie D Hirone I ha trovato un successo pesantissimo tra le mura amiche che significa un passo importante verso la salvezza. I verdeamaranto si sono imposti per 2 – 1 contro il Sant’Agata.

La Sancataldese ha di fatto chiuso i conti nella prima frazione grazie alle reti di Kouame e Suarez, nella ripresa il gol ospite di Dorato serve solo a rendere meno amara la sconfitta. Sancataldese che sale a 34 punti a +3 sulla zona playout, resta a 24 penultimo e pericolosamente a solo +2 sull’ultima in classifica Locri il Sant’Agata.

Orazio Pidatella, allenatore della Sancataldese, ha commentato così il successo: “Vittoria doveva essere e vittoria è stata, non era semplice e lo sapevamo, soprattutto avendo giocato praticamente tutta la ripresa in 10. Il Sant’Agata come noi si giocava la stagione, siamo stati bravi a soffrire e a reggere l’urto, creando anche tante palle gol. La vittoria è meritata, andiamo avanti consapevoli che ci restano ancora due finali”.





Pidatella parla delle prestazioni e della lotta salvezza: “Quando si è condannati a vincere non è mai facile, per questo posso fare solo complimenti alla mia squadra. Siamo consapevoli che la salvezza dipenda solo da noi, gli altri risultati non ci interessano. L’arbitro? Non ne parliamo come sempre. Ogni settimana c’è qualcuno che piange, anche tanto, noi non lo facciamo”.

