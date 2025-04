Delio Rossi: “Il Palermo deve essere protagonista, non avere un rendimento altalenante”

Delio Rossi, storico ex allenatore del Palermo, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, citando anche i rosanero nelle sue riflessioni sulla lotta per i playoff.

“Il problema dei playoff è che devi stare bene fisicamente in quel momento. Squadre come Palermo e Sampdoria, per fare un discorso in generale, in Serie B devono essere protagoniste e non avere rendimenti altalenanti. Così come la Cremonese, che insieme al Palermo e alle altre squadre in lotta deve puntare alla Serie A”, afferma.

Sul suo futuro, dice: “Per quest’anno penso che i giochi siano fatti. Io so fare soltanto l’allenatore. Non so neanche avvitare una lampadina… l’unica cosa che so fare è allenare. Mi piacerebbe rientrare. Vediamo…”.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA