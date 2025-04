Di Francesco: “Pohjanpalo ha stimolato Fila. Mi ha fatto piacere vederlo”

Il Venezia ha vinto lo scontro diretto contro il Monza, conquistando tre punti fondamentali. Al “Penzo” era presente anche Joel Pohjanpalo, ex attaccante dei lagunari e oggi trascinatore del Palermo, che ha sfruttato i giorni di riposo per assistere alla partita e sostenere gli ex compagni.

A regalare questa vittoria importante al Venezia è stato Fila, il centravanti arrivato proprio a gennaio per raccogliere l’eredità del finlandese. Nel post partita, Eusebio Di Francesco ha parlato così di Pohjanpalo durante la conferenza stampa.

“Sapevo che sarebbe venuto grazie ai miei figli che me lo avevano detto, siamo stati contenti e diciamo ha stimolato l’altro attaccante che rappresenta oggi il Venezia, Fila, che ha fatto gol. Mi ha fatto piacere vederlo. È un ragazzo splendido. Siamo contenti di averlo rivisto” dice l’allenatore.





Per Pohjanpalo, quella al “Penzo” è stata una giornata speciale, fatta di emozioni e ricordi. L’attaccante finlandese ha vissuto tre stagioni intense con la maglia arancioneroverde, diventandone un simbolo. In 90 presenze ha messo a segno 47 gol. Un percorso culminato con la storica promozione in Serie A conquistata lo scorso anno.

