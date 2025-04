Serie D Girone I, 31a giornata: la Reggina sfida la Nissa per accorciare sul Siracusa

Nella trentunesima giornata di Serie D, del Girone I, la Reggina sfida in casa la Nissa, con l’obiettivo di accorciare in classifica sul Siracusa. La Scafatese affronta in casa il Castrum Favara, mentre il Sambiase è impegnato in trasferta ad Acireale. Match importante tra Igea Virtus e Sancataldese.

IL PROGRAMMA

Acireale – Sambiase: ore 15.00

S.Agata – Pompei: ore 15.00





Enna – Vibonese: ore 15.00

Ragusa – Locri: ore 15.00

Reggina – Nissa: ore 15.00

Scafatese – Castrum Favara: ore 15.00

Licata – Paternò: ore 15.30

Igea Virtus – Sancataldese : ore 16.00