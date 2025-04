Pohjanpalo porta fortuna, va al “Penzo” e il Venezia torna alla vittoria

Il Venezia ritrova il successo dopo oltre due mesi: i neroverdi battono di misura il Monza fanalino di coda grazie alla prima rete in maglia veneta di Daniel Fila, arrivato nel mercato invernale per raccogliere l’eredità di Joel Pohjanpalo.

Il calciatore ceco ha deciso una sfida fondamentale per i lagunari, proprio sotto gli occhi dell’attaccante finlandese, oggi in forze al Palermo. Pohjanpalo, autore di 9 gol in altrettante partite in rosanero, è rimasto legato alla sua vecchia piazza e ha assistito sugli spalti del “Penzo” all’importantissima sfida salvezza contro il Monza.

La presenza del numero 19 del Palermo ha portato fortuna ai suoi ex compagni, che con questa vittoria restano penultimi ma agganciano l’Empoli a quota 24 punti, portandosi a -2 dal Lecce, attualmente salvo. Proprio Empoli e Lecce saranno attese da due trasferte complicate contro Napoli e Juventus, rispettivamente seconda e quinta della classe.





