Carrarese, Schiavi: “A Palermo possiamo dire la nostra”

La Carrarese strappa un punto prezioso contro il Catanzaro. Il pareggio per 2-2 porta anche lo zampino di Nicolas Schiavi, autore dell’assist per la rete del definitivo pari realizzata da Shpendi. Al termine della gara, il centrocampista ha commentato la prestazione e proiettato l’attenzione sulla prossima sfida contro il Palermo, in programma lunedì 21 aprile alle ore 15.00

“A Palermo andremo con umiltà ma anche con la consapevolezza di poter dire la nostra. Contro le grandi abbiamo sempre risposto presente, e anche oggi abbiamo dimostrato di saper soffrire e ripartire”, ha dichiarato Schiavi.

La formazione toscana, che all’andata ha battuto il Palermo tra le mura amiche, si presenterà al “Barbera” con l’obiettivo di centrare il quinto risultato utile consecutivo. I gialloblù, attualmente a quota 38 punti, mantengono un margine di appena tre lunghezze sull’ultima posizione valida per la salvezza, occupata dal Sudtirol.





