Manchester City, De Bruyne: “Voglio giocare, vedremo dove andrò”

“Non so cosa succederà, voglio giocare, vedremo dove andrò“. Queste le parole di Kevin De Bruyne dopo la vittoria del Manchester City ai danni del Crystal Palace: il club punta di City Group ha vinto in rimonta per 5 – 2 dopo essere stato sotto di due reti.

“È stato un anno difficile – ha continuato De Bruyne -. Ho avuto un’ernia e non è stato divertente, ora non ho dolore da sei settimane. Mi sento libero, mi alleno bene, sento di poter fare un buon lavoro”.

De Bruyne ha già annunciato insieme al City che lascerà il club a fine stagione: il classe 91′ ha ancora qualche anno di carriera davanti e dopo 10 anni lascerà il club di Manchester.