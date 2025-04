Il Catania torna alla vittoria, De Rose: “Contento di essere un punto di riferimento”

Parla Francesco De Rose. Il centrocampista del Catania è intervenuto ai microfoni di Telecolor per commentare la vittoria ottenuta in trasferta contro l’ostica Cavese. L’ex rosanero si è detto orgoglioso del suo ruolo all’interno del gruppo etneo.

“Vittoria importante per noi, volevamo i tre punti. Sono contento di essere un punto di riferimento per i compagni e per il reparto di centrocampo. Sapevamo che ne saremmo usciti, dopo aver preso tanta m***a“.

De Rose ha poi parlato del suo allenatore, Domenico Toscano, spendendo parole di grande stima: “È uno dei migliori allenatori in circolazione, per lui parlano i risultati. Dobbiamo solo seguirlo e ascoltare i suoi consigli. È un uomo navigato, che sa il fatto suo”.





