Antonio Di Gaudio, attaccante attualmente svincolato e palermitano di nascita, è stato intervistato per il Giornale di Sicilia e ha parlato della gara tra i rosanero e il Parma, in programma domenica al “Tardini”. Il classe 1989 ha indossato la maglia dei crociati anche in Serie A, nella stagione 2018/19.

“Sarà una grandissima partita, si affrontano due delle squadra che fino alla fine si giocheranno la Serie A diretta. Il Parma sta andando alla grande e ha una squadra di altissimo livello. Il Palermo, invece, nelle ultime gare forse non sta rendendo come ci si aspettava“, afferma Di Gaudio.

Di Gaudio parla della crisi del Palermo: “Bisogna sempre stare compatti, perché sicuramente il Palermo non è una squadra scarsa. Anzi, per me è una delle più forti. Ci vorrebbe una scintilla anche in un big match come questo con il Parma”.

Da attaccante ad attaccante, Di Gaudio analizza il momento di Insigne, uno dei giocatori che più hanno deluso le aspettative: “È un ottimo calciatore, ora sta avendo un momento di flessione. L’ho visto e abbiamo parlato, lui è felice e vuole dare il suo contributo. Ci vuole la forza del gruppo per uscire da questi momenti”.

