Niente ‘muro’ al “Tardini” ma comunque i tifosi del Palermo saranno presenti in massa. In uno dei momenti più delicati della storia recente, il popolo rosanero non lascerà sola la squadra e affollerà il settore ospiti dello stadio del Parma.

Secondo quanto riportato sul Giornale di Sicilia, i tifosi del Palermo a Parma dovrebbero circa 2.000. Al momento sono stati venduti 1.700 biglietti ma c’è ancora tempo per acquistare il ticket, quindi il dato aumenterà e si avvicinerà alla cifra tonda. Non un’invasione, ma comunque numeri importantissima considerando i recenti risultati pessimi della squadra.

L’anno scorso, per la trasferta di Parma, i tifosi rosanero nel settore ospiti erano stati 3.356. Era l’uno aprile e il Palermo occupava la settima posizione in classifica dopo un roboante 5 – 2 al Modena. Un colpo d’occhio incredibile al “Tardini”, un muro vero e proprio che non verrà replicato ma comunque il calore non mancherà.

