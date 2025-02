Dionisi: “All’inizio meglio il Cosenza. Potevamo essere più efficaci, ma abbiamo meritato”

Dopo cinque mesi senza vittorie esterne, il Palermo ritrova il successo a Cosenza con un rotondo 3-0. Ma con qualche fatica nei minuti iniziali.

Secondo Dionisi, intervenuto in conferenza, all’inizio “il Cosenza ha fatto meglio – ammette -. Grazie alla qualità siamo usciti. Primo tempo equilibrato, anche se siamo partiti a marce ridotte. Siamo stati bravi e fortunati, ma dovevamo far meglio da subito. L’abbiamo vinta per merito“.

“Qualcuno ha giocato fuori ruolo, quindi faccio un plauso ai ragazzi. Retro-pensieri adesso zero – dice Dionisi -, il nostro campionato è di un certo tipo e possiamo migliorarlo. Dobbiamo limare determinati dettagli”. Poi, il nuovo sistema di gioco. “Lo abbiamo cambiato e con l’arrivo di Joel possiamo crescere ancora. Sappiamo che non saremo mai perfetti, ma dobbiamo migliorare. Intanto, segnare col quinto è positivo”.





Per Dionisi “non sarà l’ultima volta che vedremo Blin lì (in difesa n.d.r.). Certo, oggi potevamo essere più efficaci, non era la nostra volontà. Ma va bene così: potevamo subire gol inizialmente che non abbiamo preso. Abbiamo sbagliato alcune scelte ma creato tante opportunità. Il Cosenza sembra non abbia fatto nulla ma ci ha messo in difficoltà. Non era facile. Solo una vittoria ma è importante, può fare la differenza“, conclude.

“Un peccato che alla prossima mancherà Brunori, dispiace. Purtroppo abbiamo un po’ di diffidati (Verre, Gomes, Nikolaou) ma ciò che conta è ottenere il massimo in ogni partita”, conclude.

