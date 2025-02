Alvini: “Buon Cosenza nella prima mezz’ora, poi la squadra si è sciolta”

L’allenatore del Cosenza, Massimiliano Alvini, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita e ha commentato la sonora sconfitta rimediata dai suoi uomini per merito del Palermo.

“La partita l’abbiamo fatta bene per mezz’ora – afferma Alvini -. Potevamo andare in vantaggio, abbiamo avuto occasioni importanti davanti al portiere, non abbiamo fatto gol e abbiamo preso gol alla prima occasione. La squadra si è sciolta, questo è il difetto più grosso. Dispiace tanto da questo punto di vista”

“Abbiamo avuto la possibilità di andare in vantaggio tre volte clamorosamente, ma io penso anche attraverso una buona partita fatta nel primo tempo. Siamo usciti dalla partita dopo l’episodio del rigore. Dispiace per quello, mi arrabbio per quello, chiediamo scusa per quello, ma la squadra ci credeva. C’è stato un buon Cosenza fino all’episodio del rigore.”





