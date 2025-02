Cosenza – Palermo, la diretta testuale del match / LIVE

Il Palermo, a secco di vittorie da quattro partite, non può sbagliare. I rosanero affrontano il Cosenza ultimo in classifica in una gara da ultima spiaggia. A partire dalle ore 15, la diretta testuale del match su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 15)

COSENZA (3-4-2-1): 1 Micai; 55 Hristov, 23 Venturi, 17 Caporale; 2 Cimino, 5 Gargiulo, 6 Charlys, 11 D’Orazio (C); 7 Garritano, 9 Artistico; 30 Mazzocchi.

A disposizione: 22 Vettorel, 4 Martino, 10 Fumagalli, 15 Dalle Mura, 19 Ciervo, 20 Rizzo Pinna, 21 Zilli, 28 Kouan, 29 Sgarbi, 31 Ricci, 39 Kourfalidis.





Allenatore: Alvini.

PALERMO (3-4-2-1): 12 Audero; 4 Baniya, 28 Blin, 24 Magnani; 27 Pierozzi, 6 Gomes, 10 Ranocchia, 3 Lund; 26 Verre, 9 Brunori (C); 19 Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 8 Segre, 11 Insigne, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 21 Le Douaron, 25 Buttaro.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Dionisi (L’Aquila).

AA1: Berti (Prato).

AA2: Emmanuele (Pisa).

IV UFFICIALE: Grasso (Ariano Irpino).

VAR: Minelli (Varese).

AVAR: Di Paolo (Avezzano).

