L’Athletic Palermo batte il Gela 3 a 1: passo importante verso la serie D

Finisce 3-1 il match giocato questo pomeriggio al “Favazza” di Terrasini tra la capolista del girone A di Eccellenza Athletic Club Palermo e il Gela, seconda forza del girone. Partita molto bella, di altra categoria ed equilibrata a grandi tratti quella vista dai circa 1.000 presenti sugli spalti dell’impianto palermitano. Sorridono i nerorosa di Filippo Raciti che volano a 56 punti a sette giornate dalla fine e a +4 sul Gela che resta fermo a 52,

La partita

Parte fortissimo il Gela che dopo neanche 5 minuti è già avanti: sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti di destra calciato da Privitera, il Toro Agudiak sbuca al centro dell’area e incorna alle spalle di Romano per lo 0-1. La gara scorre via sul sottile filo dell’equilibrio fino a pochi istanti dall’intervallo. Al minuto 45+4 infatti l’Athletic Palermo trova il pari: Mazzotta appoggia a Spinola sulla sinistra, cross tagliato sul primo palo dove si inserisce Prezzabile che con una zampata trafigge Valenti.

In avvio di ripresa, al minuto 55, i nerorosa padroni di casa completano la rimonta: magia su punizione di Spinola dal limite, palla che s’insacca alla sinistra dell’incolpevole Valenti, è 2-1. Gli ospiti le provano tutte per riaprire la partita e anche il campionato, ma al 95’ l’Athletic piazza il tris: sugli sviluppi di un corner, Mistretta in area raccoglie una ribattuta e viene contrastato da Zappalà che arriva in ritardo e lo scalcia. Sul dischetto si presenta Micoli che è glaciale e chiude i conti.





Classifica e prossimo turno

Athletic Club Palermo raggiunge quota 56 punti, a +4 sul Gela fermo a 52 e a ben +10 sullo Sciacca terzo. Nel prossimo turno i palermitani faranno visita al Castellammare che naviga a metà classifica, mentre i biancazzurri ospiteranno la Folgore che lotta per salvarsi direttamente senza passare dai play out.

