Dionisi: “Gran gara dopo settimane di chiacchiere. Il gol preso? Nasce da un fallo su Diakité”

Dopo una sosta complicata il Palermo torna a vincere contro la Salernitana nonostante qualche brivido di troppo nel finale. Alessio Dionisi ha parlato di un incontro che serve a dare “continuità” al lavoro. “Gran bella partita. I ragazzi stanno crescendo – prosegue – e dopo due settimane di chiacchiere, la squadra ha fatto un primo tempo incredibile”.

La prossima gara per il tecnico “sarà ancora più difficile. Ogni match avrà un valore decisivo. Oggi era difficile, ma abbiamo portato a casa il risultato. Non siamo il Real Madrid e nemmeno il Sassuolo, ma una squadra che porta una maglia molto importante ed i nostri giocatori sono forti, ma alcuni non diventeranno campioni”.

“I ragazzi hanno fatto una grande partita con la volontà di difendere il risultato“. Poi, recrimina. “La rete nasce da un fallo su Diakité con il gol di Amatucci di testaa. Nel secondo tempo la Salernitana ci ha messo in difficoltà con il giro palla, ma dobbiamo essere anche operai. Non ci possiamo aspettare di giocare 90′ come il primo tempo. Qui ha vinto solamente il Sassuolo da gennaio, la Cremonese ed il Modena sono crollati”.





“Nei granata c’erano giocatori con più presenze in A che in B. Ferrari l’ho allenato per 3 anni ed è incredibile, non mi soffermo sulla scelta dei due attaccanti di Breda. Cerri e Verde hanno giocato di più insieme, ma anche Raimondo è un grande attaccante. Siamo stati bravi nel primo tempo a placarli mentre nel secondo tempo siamo calati perdendo la nostra qualità nelle giocate concedendo poco”.

“Troppe parole negative e ora la vittoria è tutta dei ragazzi. Loro ci credono, da oggi alla fine non conta guardare la classifica anche se il Sassuolo è fuori categoria. Fanno un campionato a parte ma ce la possiamo giocare. E lo faremo”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH