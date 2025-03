Salernitana, Breda a rischio esonero dopo il ko contro il Palermo

Roberto Breda rischia l’esonero: sono momenti di riflessione in casa Salernitana. Dopo la sconfitta contro il Palermo il club campano starebbe pensando a un avvicendamento in panchina.

La Salernitana occupa in questo momento il penultimo posto in classifica: la zona playout è lontana solamente 2 punti, mentre il 15° posto che darebbe la salvezza diretta è a +4. I granata avevano aperto un mini ciclo positivo con la vittoria contro il Modena e il pareggio di Bari, ma la sconfitta con i rosanero ha riaperto delle crepe che potrebbero far pensare a un cambio in panchina.

Potrebbe tornare in panchina Martusciello: il tecnico è stato esonerato a inizio stagione, precisamente l’11 novembre, al suo posto è arrivato prima Colantuono e poi Breda.





