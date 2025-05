Dionisi: “Non meritavamo di perdere, il Cesena ha fatto poco. Tiriamo fuori gli attributi”

“Non meritavamo di perdere“. Il sunto del pensiero di Alessio Dionisi, intervenuto dopo la sconfitta del suo Palermo col Cesena: la seconda di fila. “Serviva essere più cinici e precisi“, afferma.

“Dopo trenta secondi della ripresa – prosegue l’allenatore nella sua disamina – avere preso gol per una deviazione ha cambiato la gara. Il Cesena ha fatto poco, ma non ha concesso molto. Noi, invece, abbiamo creato tanto e fatto la partita”.

Per il tecnico, il futuro del Palermo non è ancora scritto. “Ora è il momento di tirare fuori gli attributi nelle prossime due in casa. Alcuni pensavano fossimo già nei playoff, ma non è così: se non ci diamo una sveglia ne usciamo. Abbiamo fatto tanto per recuperare terreno, sono stati fatti errori ma i tifosi ci sostengono e hanno il diritto di protestare”.





“Non ho mai visto un allenatore fare gol ma sono responsabile in primis. Però ora dobbiamo dimostrare di volere arrivarci. Non sarà facile, saranno partite vere. Partite scontate non ce ne sono”, ha concluso.

