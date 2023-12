Diretta streaming Los Angeles Lakers – Boston Celtics gratis: canale tv, dove vederla, link Cielo, diretta in chiaro

Per il 76esimo anno il campionato di basket americano sarà in campo per il Christmas Day. Il clou è la classicissima tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics; sarà il primo scontro a Natale da 15 anni – l’ultimo nel 2008 – e il terzo in assoluto dal 1960. E che per l’occasione sarà visibile anche gratis e in chiaro, in tv e live streaming.

LA LAKERS – BOSTON CELTICS: DIRETTA IN CHIARO, TV E STREAMING GRATIS, LINK CIELO, CANALE LIVE

In Italia, la partita – appuntamento alle 23.00 (ora italiana) di oggi, lunedì 25 dicembre – sarà visibile anche gratis e in chiaro in diretta tv su CIELO (canale 26 del digitale terrestre, 19 di Tivusat e 156 della piattaforma SKY), con live streaming sul sito dedicato al canale (—–> CLICCA QUI PER IL LIVE STREAMING DEL CANALE).

La partita sarà comunque visibile in diretta tv su Sky, che la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky su satellite e fibra) oltre che sul canale dedicato Sky Sport NBA (canale 209 della piattaforma Sky). Il live streaming di Sky è disponibile su NOW (vedi QUI) e sul servizio Sky Go.

Per Natale regalatevi una notte magica all’insegna dello sport 🏀 Arriva l’ NBA Christmas day con la partita più attesa dell’anno 🤩

“Los Angeles Lakers VS Boston Celtics” vi aspetta lunedì 25 dicembre dalle 23:00 LIVE su Cielo. pic.twitter.com/ZfWpDazpva — Cielo TV (@CieloTV) December 21, 2023