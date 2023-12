New York Knicks – Milwaukee Bucks in diretta tv e streaming: dove vedere il basket NBA

L’NBA a Natale è un classico. Si parte dal Madison Square Garden con la gara tra i New York Knicks di Brunson e Randle e i Milwaukee Bucks di Lillard e Giannis Antetokounmpo, una delle candidate al titolo. I Knicks, con 55 presenze, sono la squadra che ha giocato più gare a Natale. Ma dove vedere la partita? A che ora inizia?

NEW YORK KNICKS – MILWAUKEE BUCKS: DIRETTA, TV E STREAMING, LINK, CANALE

La partita inizia alle 18.00 (ora italiana) di lunedì 25 dicembre. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky, che la trasmetterà sui canali 201 e 209: Sky Sport Uno e Sky Sport Nba. Il live streaming sarà disponibile su NOW (vedi QUI) e sul servizio Sky Go.