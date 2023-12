Denver Nuggets – Golden State Warriors in diretta tv e streaming: dove vedere il basket NBA

Il basket NBA a Natale è ormai una tradizione irrinunciabile. Una delle gare più attese è quella tra Denver Nuggets e Golden State Warriors: si scontrano gli ultimi due campioni NBA, i Nuggets vincitori nel 2023 e i Warriors campioni nel 2022. Ma dove vedere la partita? A che ora inizia?

DENVER NUGGETS – GOLDEN STATE WARRIORS: DIRETTA, TV E STREAMING, ORARIO, LINK, CANALE

La partita inizia alle 20.30 (ora italiana) di lunedì 25 dicembre. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky, che la trasmetterà sui canali 201 e 209: Sky Sport Uno e Sky Sport Nba. Il live streaming sarà disponibile su NOW (vedi QUI) e sul servizio Sky Go.