Diventerà il nuovo Lautaro | L’Italia è pronta ad accoglierlo: bruciata la concorrenza

In Serie A è pronto ad approdare l’erede del bomber argentino. I tifosi nerazzurri sono avvisati: è fortissimo.

Nonostante sia nel nostro campionato da diversi anni, l’attaccante argentino Lautaro Martínez riesce a convincere sempre di più tifoseria e l’allenatore con le sue grandissime doti tecniche e con un talento che non sfiorisce mai.

Anche se nella passata sessione di calciomercato non è più ritornato il centravanti belga Romelu Lukaku, l’attaccante sudamericano ha trovato nel francese Marcus Thuram un degno compagno di reparto offensivo.

Quest’ultimo, infatti, è stato ingaggiato a parametro zero grazie alle doti impeccabili di Piero Ausilio e Beppe Marotta. Lautaro Martínez, ha subito instaurato con lui un ottimo feeling e ciò si vede dai goal e dagli assist che i due propongono reciprocamente nelle partite di campionato e di Champions League.

Simone Inzaghi, ha tra le mani una vera fonte di ricchezza che al momento gli sta regalando il primo posto in classifica. I nerazzurri, anche se sono stati eliminati in Coppa Italia dal sorprendente Bologna di Thiago Motta, possono ancora ripercorrere il sogno Champions League.

I punti fermi dell’Inter di Inzaghi

Infatti, se nella passata stagione si sono ritrovati ad arrendersi solo in finale contro il Manchester City di Pep Guardiola, ora sembra proprio che sia i tifosi che i calciatori hanno fame di successo anche in Europa.

Tra i trascinatori della squadra oltre ai già menzionati Lautaro Martínez e Marcus Thuram vi è sicuramente anche il centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu. L’Inter sembra essere quasi una macchina perfetta. Solo in poche occasioni ha dovuto alzare la bandiera bianca e arrendersi dinanzi ad un avversario più scaltro e preparato.

Santiago Castro nel mirino del Bologna

Ora, non è da escludere che nella sessione di calciomercato invernale anche i nerazzurri oltre al terzino Buchanan, possano acquistare qualche altro calciatore. In questo modo potrebbero fornire al tecnico piacentino le risorse giuste per affrontare la seconda parte di campionato e gli ottavi di Champions League.

Al momento, però, sembra proprio che il nuovo Lautaro Martinez non abbia Milano come sua destinazione immediata. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, sembra che la squadra felsinea abbia nel mirino l’attaccante del Velez, Santiago Castro e la richiesta della società argentina al momento sarebbe di circa 10 milioni di euro. Il suo profilo sarebbe ideale per il modulo di Thiago Motta.