Djuric perde anche lui: il bomber vuole solo la Champions | A giugno la firma sul contratto

La situazione a Verona tende a complicarsi sempre di più. Il top player è ai saluti finali ancor prima di finire la stagione.

Nonostante ad inizio stagione sembrava essere una delle squadre più in difficoltà, il Verona di Marco Baroni sta dimostrando di poter dare filo da torcere anche alle grandi della Serie A soprattutto grazie ai forti giocatori presenti in rosa.

Nell’ultimo match di campionato, infatti, si sono ritrovati a perdere in una partita che fa ancora discutere contro l’Inter di Simone Inzaghi per 2-1. Sicuramente tra i punti fondamentali degli scaligeri sarebbe il caso menzionare il bomber Milan Djurić.

Al suo secondo anno con la maglia dei veneti, sta dimostrando di poter vestire in futuro la casacca di qualche squadra più blasonata. La sua grande abilità in area di rigore e la sua elevazione spesso hanno fatto sì che potesse essere paragonato a Zlatan Ibrahimović.

Ovviamente, al di là dei paragoni e delle comparazioni, questo forte calciatore sta dimostrando che lavorando seriamente e con grande impegno e dedizione, si possono raggiungere importanti traguardi e mettersi in mostra.

Duda e Doig nel mirino di mezza Serie A

Secondo alcuni indiscrezioni del web, infatti, sembra che ci siano squadre di mezza Europa interessate al suo talento anche se la carta di identità mette in risalto che si tratta di un calciatore non più giovanissimo ma che può ancora dire la sua in diversi contesti.

Altri, però, sono i calciatori degli scaligeri che stanno arricchendo di partita in partita la squadra dell’ex tecnico del Lecce. Basti pensare del centrocampista Duda e del terzino Doig. Entrambi hanno diversi estimatori in Italia, in modo particolare il difensore.

Ngonge attenzionato dal Napoli

Infatti, alcune settimane fa, si parlava anche di un interesse da parte del Torino che già la scorsa estate si era fatta avanti per acquistarlo. Ora però, sembra che la pista si sia raffreddata ma non è da escludere che possa esserci un ulteriore tentativo nei prossimi giorni.

Nel reparto offensivo del Verona, però, ci sarebbe anche Cyril Ngonge che, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sarebbe entrato nel mirino del Napoli di Walter Mazzarri che ha urgente bisogno di migliorare il reparto offensivo. Gli azzurri, infatti, con la partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa, devono correre ai ripari anche per evitare figuracce nel duplice incontro di Champions contro il Barcellona di Xavi.