Paulo Dybala in campo in Serie A per la 300esima volta: l’argentino ha registrato questo importante traguardo al calcio d’inizio del match Genoa – Roma.

Ormai veterano del calcio italiano, i primi passi li ha mossi da “picciriddu” con la maglia del Palermo: l’esordio in Serie A avviene il 2 settembre 2012 in un Lazio – Palermo finito 3 – 0 per i biancocelesti. Il primo gol (poi doppietta) lo segna invece l’11 novembre dello stesso anno nella vittoria casalinga contro la Sampdoria.

Dybala ha vinto 5 Scudetti con la maglia della Juventus, i gol totali in Serie A sono 112. Nella stagione 2019/20 ha anche vinto il titolo di miglior calciatore del torneo.