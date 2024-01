È morto Gigi Riva, grave lutto nel mondo del calcio italiano

E’ morto Gigi Riva: la leggenda del calcio italiano non ce l’ha fatta dopo il malore subito che lo aveva costretto al ricovero. Riva si è spento all’età di 79 anni.

Gigi Riva è stato uno degli attaccanti più forti della storia del calcio italiano: ha giocato tra gli anni ’60 e ’70 per le maglie di Legnano e soprattutto Cagliari, club con il quale ha scritto delle pagine importantissime, portando anche uno scudetto nella stagione 1969/70. Quell’annata fu memorabile per il club sardo, che arrivò primo grazie alle 21 reti di Riva, capocannoniere, mettendo dietro Inter, Juventus e Milan.

Nella classifica all time dei marcatori della Serie A Riva è 21esimo, con 156 gol segnati tutti con la maglia del Cagliari. Nella stagione successiva alla vittoria dello Scudetto segnò anche tre reti in Coppa dei Campioni, rivelandosi decisivo per l’eliminazione ai sedicesimi di finale del Saint Etienne e segnando anche un gol agli ottavi contro l’Atletico Madrid.

Riva è anche uno dei calciatori più rappresentativi della nazionale italiana con la quale ha vinto l’Europeo nel 1968 e detiene ancora il record di gol segnati con la maglia azzurra, 35. In quella competizione Riva segnò il gol decisivo nella ripetizione della finale contro l’ex Jugoslavia.